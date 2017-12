Vězni vyrobili loutky a „kočovali“ po mateřských školách. Hraje s nimi i dozorce

Scénář, loutky, kulisy, dokonce i housle k hudebnímu doprovodu vyrobili sami odsouzení za mřížemi. V secvičeném pásmu scének a písniček vtipně seznamují děti s různými druhy hudebních nástrojů. Pro každou školku připravili v dřevomodelářském kroužku jako dárek zmenšený model scény, včetně loutky „Kulíška“.

„Po letech jsem se k tomu zase vrátil. Je to zpestření, útěk od reality k dětem, do civilu. Je to taková relaxace,“ pochvaluje si Libor Čepek kočování s divadelním představením. Čepek kdysi čtyři roky vodil dřevěného Hurvínka. Teď si odpykává trest za finanční podvody. S ostatními odsouzenými běžně pracuje v továrně. Jeho volný čas ale patří divadlu.

V představení účinkuje i dozorce Pavel Staněk, který má vězně mimo káznici na starosti. „Cílem je, aby naši klienti lidem desetinásobně vrátili to, co jim vzali – radost. Neplynou nám z toho žádné výhody, nikomu,“ vysvětluje Staněk.

Děti ve školce ještě nevnímají, kdo jim hraje. V Suchorvršicích už vězni letos vystupovali podruhé, i když zpočátku ředitelka nad nezvyklou nabídkou váhala. „Poprvé nás ta nabídka hodně překvapila. Ale děti byly nadšené,“ říká ředitelka mateřské školy Suchovršice Dana Kultová.

Derniéru mělo představení 20. prosince. Na jaře chtějí vězni přijít s novým kusem, kterým by rádi oslovili i starší děti, a to na prvních stupních základních škol. „Pro naše klienty to má obrovský význam, protože dělají nějakou smysluplnou práci a jsou přímo u toho, když to funguje,“ uvádí psycholožka věznice Odolov Gabriela Šafářová.