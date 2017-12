Chmel přibližuje Žatec mezi elitu památek UNESCO

Pokud by Žatec uspěl, byla by to vzácná chvíle. Poslední český zápis je totiž patnáct let starý. Naposledy se na seznam v roce 2003 protlačila židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči. Od té doby se Češi snaží marně. Třeba i proto, že se komisaři UNESCO v posledních dekádách orientují zejména mimo Evropu, která má v exkluzivním inventáři nejpočetnější zastoupení.

„Máme za sebou panelovou diskuzi před výborem ICOMOS v Paříži. Tam jsme si vyslechli určité požadavky na doplnění, zpřesnění naší nominační dokumentace. Čili je zapracujeme,“ míní starostka města Zdeňka Hamousová. „Jsme přesvědčení, že si Žatec zápis na seznam UNESCO zaslouží, a věříme, že uspějeme.“

Na seznam UNESCO by tak v polovině roku 2018 mohlo přibýt téměř devadesát budov stojících ve zdejší městské památkové rezervaci a v jejím bezprostředním sousedství včetně třeba bývalého pivovaru Dreher u západního vlakového nádraží. „Jedinečné je to, že koncentrace technických památek spojených s chmelem je u nás největší na světě,“ doplňuje Hamousová.