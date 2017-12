Koleda podle Dickense. Příběh lakomce, který obohatil Vánoce

Rodinná kasa si přitom finanční propad nemohla dovolit. Dickense děsila chudoba, kterou zažil už jako malý chlapec, když kvůli uvržení svého otce do vězení pro dlužníky v londýnském Southworku musel ve dvanácti letech přerušit školu a nastoupit jako dětský dělník do fabriky na leštidla na boty. Jeho žena Catherine nyní navíc čekala páté dítě.

Jednatřicetiletý Dickens se v polovině roku 1843 nenacházel v lehké situaci. Na britské literární scéně sice už patřil mezi zavedené autory a předchozího roku dokonce podnikl cestu do Spojených států, prodejům jeho nejnovější knihy, satirického románu Martin Chuzzlewit, který na pokračování vydávalo nakladatelství Chapman & Hall, se ale příliš nedařilo. A nakladatelé autora varovali, že pokud se tržby nezvednou, budou mu muset snížit měsíční gáži.

Na začátek je potřeba zlostně vykřiknout: „Humbuk!“ Lakotný finančník Ebenezer Vydřigroš, z nějž britský romanopisec učinil hlavní postavu své fantaskní povídky, totiž přicházející Vánoce hodnotí právě těmito slovy. Hned v úvodu vyprávění tak opovrhne pozváním ke svátečnímu stolu svého synovce Freda, odmítne přispět na chudé a jen s velkým sebezapřením nechá svému písaři na Boží hod den volna.

Napravit zmrzlou duši nerudného a asketického chamtivce má teprve sváteční noc, během které ho postupně navštíví trojice magických zjevení. Duch minulých Vánoc Vydřigroše vrací do dětství i mládí a ukazuje mu postupné hořknutí jeho zprvu vlídné tváře. Duch přítomných Vánoc skrblíka zavede na odřeknutou synovcovu večeři i do rodiny písaře Boba a jeho vážně nemocného syna. A Duch Vánoc příštích rozechvělého starce seznámí i s temnou věštbou: Napřesrok nebude naživu ani písařovo dítě, ani on sám.

Náprava, kterou magická noc vnese do lakotovy duše, není nepodobná proměně, již v českém Andělovi Páně během adventu projde pyšný cherubín Petronel. Zděšený a pohnutý Vydřigroš stráví Boží hod oslavami se synovcem, vlastnímu písaři anonymně zašle pečeného krocana a stane se přítelem jeho malého synka.

Stopa mezi Pickwickovci

„Jsem si jistý, že mi přinese mnoho dobrého a doufám, že se bude prodávat a prodávat,“ psal Dickens o Vánoční koledě svému právnímu zástupci Thomasi Mittonovi. Sklonek třiačtyřicátého roku přitom nebyl první autorskou příležitostí pro to se magii vánoční noci věnovat; už o šest let dříve v satirické Kronice Pickwickova klubu načrtl příběh zlomyslného kostelníka Gabriela Gruba, kterého o Štědrém večeru obrátí k pokoře soud vánočních skřítků.

Na čarovném příběhu Ebenezera Vydřigroše, ve kterém po vzoru tradičních svátečních písní nahradil slovo „kapitola“ slokami, začal spisovatel pracovat v říjnu 1843 a práce mu zabrala pouhých šest týdnů, během kterých ještě prochodil desítky mil v ulicích nočního Londýna, aby načerpal dostatek inspirace.

Třebaže je totiž hlavní postavou Vánoční koledy boháč, Dickensovou hlavní motivací pro sepsání magického podobenství byl trudný život britské chudiny, a především těch nejmenších.

Zděšen bídou

Začátkem téhož roku zavítal do královských dolů a již odsud odjížděl pobouřený zaměstnáváním nezletilých, navíc v otřesných pracovních podmínkách. Další otřes pro něj představovala návštěva školy v periferní londýnské čtvrti Field Lane, která negramotným dětem ze dna společnosti poskytovala vedle základního vzdělání i stravu a nocleh. V době rané vlády královny Viktorie se jenom v metropoli tento způsob elementární sociální péče týkal tří set tisíc malých Britů.

Proti dětskému otročení, které stálo za kulisami průmyslového rozmachu britského impéria, se mladý spisovatel původně chystal ohradit veřejným manifestem „Ve jménu britského dítěte“. Jako efektivnější ale nakonec vyhodnotil takovou formu, která osloví širší publikum, a obavami z chudoby a sociální nespravedlnosti protkal své slavné vánoční vyprávění.

Není divu. Jak uvádí Dickensův životopisec Michael Slater, osobní zkušenost s manuální prací v útlém věku se zásadním způsobem propsala do autorova pohledu na svět i tvorbu, což ostatně projevil i o pět let později, když mezi čtenáře vyslal příběh sirotka Olivera Twista. V případě Vánoční koledy pak chtěl podle Slatera „otevřít čtenářská srdce pro lidi, kteří žijí na nejnižších stupních sociálního žebříčku, povzbudit dobročinnost a varovat před tím, jak nebezpečná může být pro společnost tolerance chudoby.“

Nejpatrnější je tento apel v momentě, kdy se před Vydřigrošem zjeví dvojice zlostných a hubených výrostků, děvčátko Nouze a chlapec Nevědomost, které vypravěč lakotnému starci prezentuje jako výtvor člověka, jeho sobeckých zájmů – a tedy i sobectví samotného finančníka, jenž odmítl na chudé přispět i o svátcích.