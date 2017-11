Marta Kubišová nazpívala po letech Motlitbu v novém kabátu, 17. listopad prý neslaví

přehrát video I když se stala symbolem revoluce, říká, že 17. listopad neslaví.

I když se stala symbolem Sametové revoluce, sama říká, že 17. listopad neslaví. O tom, co se tehdy dělo, se dozvěděla přímo od studentů, kteří jí poprosili, aby na Albertově zazpívala hymnu. Tehdy byl pátek a musela ještě vyzvednout dceru ze školy v Motole a pak se snažila dostat na Albertov. Tam už se dostávala obtížně, „odklonili dopravu na Karláku, tak jsem běžela z Karláku s Káťou až na ten Albertov, ale tam už se prostě průvod zvednul.“

Marta Kubišová zběvačka „My jsme se prodíraly tím davem, ale ono to nebylo možný a to čelo průvodu už se vydalo proti nám.“

Protestů na Národní třídě se tehdy neúčastnila a podle jejích slov to bylo dobře. „Protože jsem přišla domu a Olga Havlová mi volala, jestli jsem doma a já jsem jí říkala, no teď jsme dorazily. A ona, prosím tě, tak už nechoďte ven, protože venku už začala vichřice, velká.“ V listopadu '89 zpívala veřejně po dvaceti letech O dva dny později se na Václavském náměstí spontánně sešlo na protestní demonstraci přes 100 tisíc lidí. Dav skandoval, „ať žije Marta“ a Jiří Černý poslal Martu Kubišovou na balkon se slovy, „chtělo by to malou motlitbičku.“ „Najednou jsem zjistila, že je mi hrozná zima, že mi nefungujou plíce, bránice ta se nehnula. Já jsem v tu dobu 20 let nezpívala,“ vyprávěla Kubišová v Událostech ČT.

přehrát video Rozhovor s Martou Kubišovou ve Studiu 6

Nová Modlitbu pro Martu po 49 letech Legendární píseň se teď dočkala předělávky, na které se vedle Marty Kubišové podílely i další zpěvačky: Bára Basiková, Tereza Černochová, Natálie Kocábová a na nahrávce zazní i hlas Hany Hegerové. Marta Kubišová se přezpívání songu zpočátku obávala a velkým překvapením pro ni byla i kamera. Nepředpokládala, že by měl někdo být nahrávání dokumentovat. „Napřed jsem to viděla docela sebevražedně, a ještě jako s jinou tóninou. Já jsem to zpívala v roce 1968 v úplně jiný tónině,“ popisovala Kubišová ve Studiu 6 a dodala, že když klip viděla sestříhaný, tak měl najednou úplně jiný náboj a doslova se jí „draly slzy do očí“.

přehrát video Nově přezpívaná Modlitba pro Martu