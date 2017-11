Básník a aktivista Kirill Medvěděv: Politika už není pro umělce špinavá hra

Podle dvaačtyřicetiletého Medvěděva se k politické situaci v Rusku vyjadřuje stále více tamních autorů, ať už prostřednictvím tvorby nebo aktivní účastí v různých hnutích a na mítincích.

„Dřív to tak nebylo. Větší část inteligence si ale teď konečně uvědomila, že politika není nějaká špinavá hra, kterou když se umělec zabývá, tak přestává být dobrým umělcem, ale že umění a politika se musí navzájem ovlivňovat.“

Politický aktivismus je součástí mého života

On sám se vyjadřuje poezií. Nejen pro ruské čtenáře. O jeho básních psaly i listy The New York Times nebo The Guardian poté, co mu v anglickém překladu vyšla kniha It's No Good.

„Psát poezii pro mě představuje určitou formu sebereflexe,“ říká Medvěděv. „A politický aktivismus je stejně vážnou součástí mého života. Každá moje činnost má své publikum a já je chci propojovat a sbližovat.“

Jako aktivista je napojený na levicovou scénu. „Nelíbí se mi ruské imperialistické stereotypy, které se nám pořád snaží vnutit. Ale také se mi nelíbí stereotypy protiruské, antisovětské a rusofobní, které jsou rozšířené u ruské inteligence i na Západě,“ snaží se zařadit své názory.

Levicové zaměření není podle něho na překážku, nejen na ruské umělecké scéně. „Naopak, dnes jde o už téměř běžnou věc,“ domnívá se.