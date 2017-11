Zemřela Ruth Bondyová. Překladatelka, díky které Švejk promluvil hebrejsky

Ruth Bondyová se narodila v roce 1923 v Praze. Po příchodu nacistů byla nucena opustit obchodní školu a později byla deportována do terezínského ghetta. Až do konce války ji nacisté věznili v koncentračních táborech. V roce 1944 byla z Osvětimi převezena do Hamburku, aby odklízela trosky ve vybombardovaném městě.