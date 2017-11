Tonda Blaník byl hostem Interview ČT24, natáčel v něm film

Blaničtí rytíři pořád nejedou, a tak na pomoc českému národu vyráží Tonda Blaník. Jako lobbista už několik let ovlivňuje politické dění, nyní by chtěl Česku ukázat, jakým by byl prezidentem. Kandidaturu podat nestihl, přesto se do prezidentské volby zapojil – jeho první celovečerní film Prezident Blaník vzniká i v koprodukci České televize. A na Kavčích horách také záběry do chystaného snímku v pondělí natáčel.