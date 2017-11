Klip týdne: The Drain vzali Alenku do Říše divů pro dospělé

Profil The Drain

The Drain je pražská glamrocková kapela, která vznikla v roce 2007 v Českých Budějovicích, kdy nahrála první demo skladby. Ty se na alternativní scéně těšily velkému úspěchu, což dokazuje 1. místo v hitparádě Radia Music Oasis, nebo druhé místo v hitparádě serveru i-legalne.cz. V této době se The Drain vydali na tour společně s londýnskou kapelou The Foxes.

Velké změny přišly v roce 2009, kdy se kapela přesunula do Prahy. Při této příležitosti se značně obměnilo složení kapely a The Drain začali připravovat debutové album „Get Back To The Swamps, Death!“, které vyšlo v roce 2010 v labelu Drug me Records.

Po vydání tohoto alba kapela koncertovala v klubech po celé České republice. Krátce poté, v roce 2011, vydali The Drain druhou desku s názvem „Boy Boy Girl Girl Boy“.

Zlom přišel v roce 2013, kdy kapela vydala album s názvem „We, Love, We.“ Podle slov frontmana kapely Daniela Šubrta se The Drain právě na této desce poprvé definovali. Našli si totiž svůj vlastní styl, který je postavený na mohutném kytarovém „soundu“, ve kterém se mísí prvky glam rocku a garage rocku. Album bylo nahrané ve studiu Golden Hives v Praze.

16. srpna 2016 postihla kapelu smutná událost. Zemřel baskytarista Přemysl Černík, mimo jiné také spoluzakladatel multižánrového festivalu Mighty Sounds.

V témže roce vydali The Drain zatím svoji nejnovější desku „Bangolia“, kterou produkoval americký producent Greg Gordon. Greg Gordon má v portfoliu spolupráci s kapelami jako Red Hot Chilli Peppers, Oasis nebo System Of A Down. Bangolia obsahuje devět písní, ve kterých se prolíná megalomanský glam-rock, punkový garage-rock a temný stoner-rock.

Diskografie:

Get Back to the Swamps, Death! (2010)

Boy Boy Girl Girl Boy (2011)

We, Love, We (2013)

Bangolia (2016)



Členové:

Daniel Šubrt - zpěv, kytara, piano

Marek Mik - kytara

David Petroušek - bicí

Jan Všetečka - basa

