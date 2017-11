Pro Festival spisovatelů „hoří“ autoři z Rakouska, USA i Sýrie. Sledujte je v iVysílání

Každý ročník festivalu provází motto. To letošní – „A příště už oheň“ – vychází z myšlenek amerického spisovatele Jamese Baldwina, jehož romány zachycují bouřlivou atmosféru 60. let minulého století. Baldwinovi se věnuje i režisér Paul Pecko v novém dokumentu I Am Not Your Negro, který bude na festivalu uveden s následnou diskusí 15. listopadu v kině Ponrepo.

Nejen islámská otázka

Diskuse na hlavní festivalové téma se 13. listopadu zúčastní rakouský spisovatel Robert Menasse, letošní držitel Německé knižní ceny za román Hlavní město, jehož ústředním tématem je Evropská unie; spisovatel se řadí ke kritikům Bruselu i globalizace.

Diskutovat s ním bude žurnalista Wesley Lowery, který loni získal se svým týmem z Washington Post Pulitzerovu cenu za vytvoření databáze zaznamenávající policejní střelbu ve Spojených státech. Dalším účastníkem bude Kirill Medvěděv – autor označovaný jako „Majakovskij s elektrickou kytarou“ často pranýřuje současnou ruskou vládu.