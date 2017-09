Zubní protéza jako módní doplněk. Stáří může být cool

Vystavené fotografie vycházejí z nejčastějších stížností a dotazů, které se objevily na telefonní lince pro seniory. Tu provozuje obecně prospěšná společnost Elpida, pořadatel festivalu. „Hlavním poselstvím je: pojďme si sebe navzájem všímat, být na sebe milí, pojďme si pomáhat,“ doplnila spoluautorka fotografického projektu Veronika Ruppert, co je smyslem nejen fotografií, ale i celého festivalu.

Stylizované snímky Bet Orten připomínají šest modelových situací, v nichž senioři narážejí na mentální a fyzické bariéry. Ať už je to nerovný terén, spěch, hluk, snížená pohyblivost nebo samota. „Vzaly jsme si na paškál různé stereotypy, například na jedné fotce jsou použity zubní protézy jako výrazný módní doplněk,“ upřesnila autorka.

Video of Elpida - nemít každej den stejnej

„Festival chce říct, že stáří může být cool, že může být fajn, když to jde, když je člověk zdravý, otevřený a chce fungovat.“

Výstava fotografií na náplavce potrvá do 6. října. Festival Old's Cool má připravený ale i další program, kromě Prahy (do 2. listopadu) také v Hradci Králové (27. září), Olomouci (5. října), Brně (7. října) a v Bratislavě (od 9. do 17. října).