Klip týdne: Architects / Doomsday

Doomsday je skladba, kterou rozepsal právě Tom. Ostatní členové se ji rozhodli dokončit a jako poctu zesnulému kytaristovi ji vypustit do světa. Song má tak velmi emoční nádech, jenž je ještě umocněn velmi povedeným vizuálem v režii Stuarta Birchalla, který chvílemi připomíná Aronofskyho Fontánu, opus o lidské smrtelnosti a nesmrtelné lásce.

Architects jsou metalcorová kapela z britského Brightonu, založená roku 2004. V současnosti ji tvoří členové Sam Carter (zpěv), Dan Searle (bicí), Alex Dean (baskytara), Adam Christianson (kytara) a kytarista Sylosis Josh Middleton. Na kontě mají 7 studiových alb a v současnosti patří mezi špičku světové metalcorové scény. Ve svých textech se nebojí opřít do tíživých společenských témat. Jsou známi svým aktivistickým postojem, např. bojem proti lovu velryb. Všichni členové jsou vegani.

Před rokem, přesněji 20. srpna 2016, zasáhla hudební svět smutná zpráva. Kytarista Tom Searle, jeden ze zakládajících členů kapely, po třech letech prohrál svůj boj s rakovinou. Bylo mu pouhých 28 let. Jelikož Tom byl autorem většiny textů a byl motorem i duší kapely, Architekti stáli před rozhodnutím, co dál. „Je důležité říct, že chceme pokračovat, a pokusíme se o to, ale nebudeme vydávat žádnou novou muziku, dokud si nebudeme skutečně jistí, že by na ni byl Tom hrdý. Jestli se nám s něčím takovým podaří přijít, to musí ukázat čas,“ napsal jeho bratr Dan. A čas, zdá se, ukázal.

Čeští fanoušci mohli vidět Architects letos v létě, kdy byli jedním z hlavních lídrů hudebního festivalu Brutal Assault. Kdo o tento zážitek přišel, bude mít další možnost hned zkraje nadcházejícího roku. 25. ledna vystoupí spolu s While She Sleeps v pražském hudebním Foru Karlín.