Praha nabízí dekonstruktivismus Zahy Hadídové. Zatím v galerii, později u Masarykova nádraží

„Mě vždycky intuitivně imponovala ve smyslu bohatosti těch kompozicí a prostoru, toho zážitku, který člověk má, když člověk vstoupí do některých budov, které navrhovala,“ vzpomíná na Hadídovou mladý český architekt.

Stavbu s rukopisem architektky Hadídové bude mít v blízké budoucnosti i Praha. Její ateliér navrhl novou obchodní čtvrť poblíž Masarykova nádraží. Dominantou bude věžová budova u metra náměstí Republiky. Stavba by měla být hotová za sedm let. Realizované projekty jsou ale jen zlomkem jejího novátorského světa. Sondou do něj je právě pražská výstava.