Režisér seriálu Okupace: Jsme zvyklí na hrdiny, 90 procent národa se ale na odpor nepostaví

Severský seriál, který mohli sledovat i diváci ČT, vypráví fiktivní politické drama, v němž Rusko obsadí Norsko poté, co tamní ekologičtí aktivisté prosadí konec těžby ropy. To otřásne Unií, jež Oslu nepomůže stejně jako USA, které v té době již nejsou v NATO. Každá epizoda znamená měsíční posun.

Slavný norský autor detektivek Jo Nesbø měl prý zápletku v hlavě už v roce 2008, tedy ještě před ruskou anexí ukrajinského Krymu. „Možná měl někde křišťálovou kouli. My jsme začali točit v podstatě ve stejný den, kdy Rusko napadlo Krym,“ vzpomíná Skjoldbjærg.

„Potvrdilo to, že náš příběh je nějakým způsobem relevantní pro to, jak náš svět funguje. Měli jsme v něj větší důvěru – že děláme. Také jsme dostali příležitost vidět v praxi, jakým způsobem budou fungovat státní média, jak pravda bude využita, aby vám ukázali, co se děje,“ podotkl režisér.