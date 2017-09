Zpívala s Werichem, prošla zdí a stala se Carmen. Soňa Červená slaví 92 let

Rodinná tragédie začala po nacistické okupaci Československa, kdy oba rodiče prošli koncentračními tábory. Sonin otec byl Gestapem transportován do Terezína, matku odvezli do Ravensbrücku. Odtud se sice zbídačená vrátila, ale po komunistickém převratu byla zatčena a uvězněna na Pankráci, kde za podivných okolností během tří dnů zemřela. Sonin mladý manžel, pronásledovaný StB, uprchl z Československa.

Soňa Červená, pravnučka věhlasného výrobce žesťových nástrojů Václava Červeného (který prý vynalezl saxofon, jenže ho nestihl patentovat) se narodila 9. září 1925 do rodiny pražského advokáta a zakladatele proslulého kabaretu Červená sedma Jiřího Červeného.

video Do kin vstoupil snímek Červená

Hvězdnou kariéru začala ve vyprodaném karlínském divadle v představení Divotvorný hrnec, po boku Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Působila v brněnské opeře, ale cestu do Národního divadla zastavila stranická organizace. Přijala nabídku Státní opery v Berlíně, kde po jediném představení dostala angažmá a brzy také prestižní titul Komorní pěvkyně.

Podmanivá barva hlasu, dokonalá příprava na každé vystoupení, naprostá spolehlivost a jistě také neobyčejná krása a charisma ji brzy proslavily mezi diváky i profesionály.

Tou zdí projdu

V létě 1961 ji slavný Herbert von Karajan pozval zpívat do Salcburku. Do osudu Soni Červené však opět dramaticky zasáhla historie, tentokrát berlínská zeď. „Ta zeď všechno zazdila, všechny moje plány a naděje. Tak jsem se rozhodla, že tou zdí projdu. Bylo to nejtěžší rozhodnutí mého života, protože můj otec ještě žil, a já věděla, že už ho nikdy neuvidím.“

Po útěku přes známý Checkpoint Charlie získala angažmá v Deutsche Oper. A záhy se splnil její životní sen: dostala roli Carmen v San Francisku, kde zpívala vedle slavného Maria del Monaco a zůstala zde po jedenáct sezon. Vysněná Carmen se stala nejslavnější rolí v kariéře, jako vášnivá cikánská dívka nadchla diváky v hledištích po celém světě.

Vystupovala také v Los Angeles, San Diegu, Seattlu a Chicagu, v operních domech od Palerma a Říma po Rouen a Glyndebourne. Opera uvedla Červenou do svých nejzářivějších příbytků: do milánské La Scaly, do pařížské Velké opery, sedmkrát se objevila v Bayereuthu.

Wilson, Waits, Reed

V San Francisku a na několika dalších scénách učila sólisty česky Janáčkovu Její pastorkyni. Janáčkova díla zároveň překládala do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Po uzavření čtyřicetileté operní dráhy získala nabídku prestižního činoherního divadla Thalia z Hamburku. Hlavním režisérem se jí stal Robert Wilson a hudebními skladateli Tom Waits a Lou Reed. V jejich muzikálu The Black Rider zaujala obecenstvo pěti kontinentů.