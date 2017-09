Recenze: Drama Po bouři nedává plané naděje ani levný happy end

Subtilní miniatura nazvaná nepředstírá, že její protagonisté jsou lepší, než jsou, a naivně nepočítá s tím, že tajfun číslo dvacet tři, který se řítí na severozápad k japonským ostrovům, napere do jejich vyprázdněných vztahů nové přísliby. Když to do téhle bouře nezvládli, proč by se po ní měli stát tím, čím kdysi chtěli být?