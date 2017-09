Co báseň, to ilustrace. Nové Slezské písně ilustrovalo 81 výtvarníků

Některé ilustrace trvalo vytvořit pár minut, jiné několik měsíců. Umělci měli v zadání jediné omezení - nepoužívat fotografie. „Přístup výtvarníků byl velmi osobitý. V knize jsou ilustrace k zasmání, ale i hloubavé,“ doplnila editorka Martina Klézlová. Stejně jako její kolegyně doufá, že kdo má rád výtvarné umění, objeví díky novému vydání i Bezručovy básně - a naopak.

Bezruč na třech výstavách

Slezské písně pokřtí muzeum 12. září na vernisáži výstavy Petr Bezruč - bard prvý, co promluví kde budou vystaveny všechny knižní ilustrace. Výročí připomínají ještě dvě výstavy: jedna představuje otisk slezského básníka v hudbě a umění (do 3. listopadu), druhá připomíná, že byl zásadní osobností české angažované poezie. Pod názvem Slezské angažmá odpovídá do 29. října na otázku, co burcuje současné umělce. Oslavy Bezručova narození doplní ještě na konci září literárněvědná konference.