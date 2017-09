O hudbě nelze mluvit, ale lze ji spatřit. Daniel Barenboim diriguje Mou vlast

„Martin Suchánek odvedl fantastickou práci. Dokázal najít způsob, jak o hudbě vyprávět ve filmu. Je vždy velmi obtížné natočit film o hudbě. O hudbě totiž ve skutečnosti nelze mluvit. Můžeme mluvit pouze o tom, jak ji cítíme, ale ne o samotné hudbě. Ale on to uchopil skutečně chytře a nádherně,“ chválí dokument sám Barenboim.

„Jsem velice rád, že se koncert s tak významým hudebním tělesem a dirigentem podařilo zaznamenat do dokumentu,“ dodal ředitel České televize Petr Dvořák. Ocenil také to, že Barenboim přijel do Prahy na premiéru.

Aktuální téma vlasti

Věhlasný dirigent na premiéru v Lucerně dorazí osobně. Do Prahy přijel v noci po koncertu, který dirigoval v Drážďanech. Naposledy tu byl letos v květnu, kdy s Vídeňskými filharmoniky zahájil festival Pražské jaro. Cyklus šesti symfonických básní inspirovaných českou krajinou i historií si vybral jako hlavní téma uplynulé sezony a nastudoval ho hned se dvěma orchestry, kromě Vídeňských filharmoniků také se Staatskapelle Berlín.