Černý Petr od Miloše Formana jde do kin. Vzal to přes Benátky

Pro Národní filmový archiv je to už podruhé, co prezentuje restaurovaný film na prestižním benátském festivalu, roku 2013 to byl Pytel blech Věry Chytilové. „Konkurence je obrovská, protože filmy se restaurují a digitalizují všude na světě, a všichni by je chtěli dostat na velký festival, protože to je příslib, že se film dostane do zahraniční distribuce,“ pokračuje Bregant.

Utržené finanční prostředky chce archiv následně investovat do restaurování další české klasiky. „A hlavně se tím posiluje přítomnost českého filmu na mezinárodních festivalech, což by mělo přinést větší pozornost i k současné české kinematografii,“ uvažuje ředitel NFA.

Autenticita neherců

Černý Petr vypráví příběh mladého Petra, který se snaží uplatnit v práci i mezi vrstevníky. Odzbrojující autenticita snímku, který zobrazuje absurdní rysy československé všednodennosti raných šedesátých let, stojí na přirozených výkonech obsazených neherců. Učně Petra ztvárnil Ladislav Jakim, jeho kamaráda Čendu Vladimír Pucholt a Petrova otce Jan Vostrčil. Petrovu známost z koupaliště hrála zméněná Pavla Martínková-Novotná.