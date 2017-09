Na Ivana Krále o skok dále. Vyrazil na turné po Česku

Do New Yorku emigrovala jeho rodina v roce 1966. Než se dostal na hudební pódia, pracoval třeba na benzinové pumpě nebo odepisoval na dopisy fanoušků pro legendární Beatles.

Do Česka se vrací pravidelně od devadesátých let. Koncertuje i produkuje místní kapely. Vydal také několik sólových alb, s největším úspěchem se setkalo to první - Nostalgia - z roku 1995 s hitem Winner Takes All.