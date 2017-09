Sedmnáctiletý student nelítá nízko. Točí film o pilotech za socialismu

„Mám rád lidi, kteří jsou něčím zaujatí a něco chtějí, proto tomu fandím,“ podotkl ke svému účinkování Stanislav Zindulka. Ve filmu se také objeví Jiří Dvořák. „Každý zkušenější herec by měl čas od času v podstatě posloužit mladší generaci, a když může, tak jí i něco předat,“ domnívá se.

Natáčet se bude do listopadu, do kin by chtěl David Balda film Narušitel uvést v příštím roce, pomůže mu profesionální distributor. A určitě se pak prý pustí do dalšího snímku.