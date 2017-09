Recenze: Losers Cirque Company zvládá Kolaps bez kolapsu

Jak název napovídá, novocirkusové uskupení si - tentokrát v posílené sestavě (šest mužů a čtyři dívky) - připravilo nejrůznější variace na téma životních kolapsů. Ty však autoři nevnímají pouze negativně. Berou je spíš jako důležité zkušenosti, které jsou pro člověka prakticky nepostradatelné, protože ho posouvají dál.

„Zkoumáme kolaps. Kolaps je součástí všech životů. Je to každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Ale také buduje, zoceluje a utužuje. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín,“ říkají v programu inscenace autoři a dodávají: „Zajímá nás podstata kolapsu. To, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince, nebo nabídne pomocnou ruku?“