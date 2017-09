Britský autor knihy o Zátopkovi: Překvapilo mě, že ne každý ho zná

To je zajímavá otázka. Myslel jsem si, že ho znají úplně všichni, ale když jsem začal pracovat na knize, zjistil jsem, že pokud se zeptám kohokoliv nad sedmdesát let, pak – i když není sportovním fanouškem – Zátopka zná, pamatuje si ho. Pokud se ale zeptáte kohokoliv pod třicet, tak – i když třeba rád běhá – většinou o Zátopkovi neslyšel. To pro mě bylo neuvěřitelné překvapení, protože je jedním z nejvýznamnějších sportovců v historii.

Bylo by to mnohem snazší, kdybych si vybral něco jiného. Sám jsem ale běžcem, vždycky jsem miloval běhání. A Emil Zátopek byl to hrdina, výjimečný člověk a i pro mě byl důležitý, takže jsem o něm chtěl zjistit víc.

Na životním příběhu Emila Zátopka se ukazuje složitost dvacátého století. Byl sportovcem, který chce hlavně běhat, ale zároveň musel kličkovat. Jak politický kontext, v němž žil, vnímáte vy, tedy někdo zvnějšku?

Narodil se čtyři roky po první světové válce a jeho příběh je velice provázaný s příběhem Československa, což pro mě bylo zajímavé. Čelil otázkám a volbám, kterým jsme my v Británii nikdy čelit nemuseli. A byly to těžké otázky, těžké volby. Přesto si stál za svými rozhodnutími. Prožil velmi obtížná období: válku, okupaci, komunismus. Bylo zajímavé o jeho životě psát.

Narazil jste v jeho životě na něco, u čeho pro vás byl problém pochopit jeho jednání?

Přišlo mi, že se dá pochopit všechno, co udělal. Odvážné především bylo, když se v roce 1968 postavil proti příchodu vojsk Varšavské smlouvy. Za normalizace pak byl pod obrovským tlakem, to ho zlomilo a některé věci odvolal. To byla určitě slabost. Nechci ho ale soudit za jeho volby. Musím říct, že vlastně soucítím s tím, co musel řešit, jak se rozhodl. Byl to člověk. Snažil se rozhodnout tak dobře, jak to bylo jen možné, ale někdy to bylo velmi obtížné.