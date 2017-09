Husa na provázku je uvázaná už 50 let. Z lásky, říká Vladimír Morávek

Čím si podle vás Divadlo Husa na provázku vysloužilo svoji pověst jedné z nejvýznamnějších tuzemských scén?

Tím, že lidé v tomhle divadle berou vážně slovo láska.

Lásku k čemu? K divadlu?

K tomu, že se rozhodnete strávit život tím, že večer přijdete a pro těch dvě stě lidí, co v tom sále jsou, vyslovujete příběhy – a oni trochu zmatení, trochu popletení blbýma klipama, trochu znejistění tím, že jim manželka řekla, že selhali, se dívají na ty příběhy, kde se nakonec někdo obětuje, někdo zachrání, Václav Havel napíše hru o tom, jak někdo odchází, a jediné co zůstane, jsou ptáci, co na nebi táhnou…

Takže divadlo hraje pořád dokola o naději, oběti, odpuštění, velkoleposti. Proto lidstvo vynalezlo divadlo. A mluvit o těchhle věcech ze sklepa, tzn. z nejposlednějšího místa směrem k těm nejdůležitějším věcem, to je zadání pro lásku. Taková parta výrostků mluví o tom, o čem se tatínkové s maminkami stydí mluvit, a ono to imponuje, rozesmívá a běží vám po zádech mráz. To je logika divadla Na provázku.

Provázek vstupuje do padesáté sezony. Kdybyste se měl ohlédnout za těmi předchozími, které období bylo pro divadlo zásadní?

Pokaždé znovu a znovu. Když láska přišla a řekla, že celý Zelný trh bude divadlem. Když si Peter Scherhaufer řekl, že zahraje celé dílo Williama Shakespeara, že zahraje Komenského Labyrint světa, aby se v tom poznala celá populace.