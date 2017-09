Make No Noise, Miroslav Srnka uvádí v Ostravě operu

video Opera Make No Noise má českou premiéru v Ostravě

Libretistu Toma Hollowaye inspiroval film španělské režisérky Isabel Coixetové The Secret Life of Words (Tajný život slov). Pro operu si ze snímku vypůjčil téma lidské komunikace – obnovení schopnosti člověka po prožitém traumatu znovu někomu důvěřovat. „Jakákoliv další lidská bytost je svým způsobem potenciální nebezpečí a to člověk ze sebe zkrátka musí odstranit,“ upřesnil skladatel Miroslav Srnka.

Jedna z postav je inspirovaná skutečnou ženou – terapeutkou pomáhající lidem, kteří zažili válečné mučení. „Pokud jde o příběh, říkám si, jaká náhoda to byla, že ne zrovna příjemné události posledních let se nám tematicky dostaly do opery a ta tím získala nový význam,“ lze podle Srnky dílo vztáhnout i k mnohým aktuálním událostem.

„Jde o velice sofistikovanou kompozici, velice náročnou, pracuje s elektronikou a zároveň takovými zvláštními podtóny,“ uvedl k opeře Jiří Nekvasil, který se ujal režie ostravského uvedení.