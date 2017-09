Archeologické nálezy pod Moskvou možná přepíšou historii města

Změnu prosadil hlavní moskevský archeolog Leonid Kondrašov. Jeho kolegové ve výkopech našli tisíce předmětů stovky let starých, od mincí přes šperky až po nástroje řemeslníků. Některé datovali do dvanáctého století, do doby, z níž pochází první písemná zmínka o Moskvě.