Gabriela Beňačková zažívá déjà vu. Národní divadlo ji uvedlo do Síně slávy

Do Síně slávy Národního divadla vstoupila další osobnost - sopranistka Gabriela Beňačková, která se na prkna první scény postavila poprvé už na začátku sedmdesátých let. Během své kariéry jako sólistka vystupovala také třeba v Metropolitní opeře v New Yorku, Vídeňské státní opeře nebo v San Francisku.