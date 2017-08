Stanu se menším a ještě menším. Matt Damon zahájil festival v Benátkách

Zlatého lva už mají jistého Jane Fondová a Robert Redford. Ocenění obdrží za celoživotní dílo, zároveň představí společnou filmovou novinku, drama Our Souls at Night. Poprvé se před kamerou setkali před půlstoletím – v romanci Bosé nohy v parku. Cenu převezmou v pátek, festivalový program pokračuje ale až do 9. září.