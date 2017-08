Zemřel Jiří Datel Novotný, jeden ze seriálových Návštěvníků

V Semaforu působil Novotný bezmála třicet let, nejprve jako tajemník, ale postupně se ze zákulisí přesunul na jeviště. První představení, v němž účinkoval, byla Kytice. S divadlem a jeho principálem Jiřím Suchým spolupracoval i nadále po svém odchodu v roce 1997. Režíroval například představení Pět strun či Patero důvodů pro voo doo.

Na začátku sedmdesátých let se začal objevovat i před televizní kamerou, spíše v epizodních rolích, o desetiletí později začal dostávat větší herecké příležitosti – například v dramatu Zánik samoty Berhof nebo ve filmu pro mládež A zase ta Lucie.

Životní role: Návštěvníci

Do paměti diváků ho ale především zapsalo účinkování v seriálu Návštěvníci, kde se jako jeden z členů záchranné expedice vrátil z budoucnosti do socialistického Československa. „Byl jsem šťastný, že jsem to mohl dělat, byla to moje první profesionální práce v televizi. Dva roky jsem pracoval s panem Bláhou, panem Brodským, úžasní lidé byli i za kamerou. Režisér Polák to byl ďábel, pracoval od časného rána až do pozdního večera, v době, kdy ostatní seděli už v hospodě u večeře, tak ještě s kameramanem chodil a promýšlel další den,“ vzpomínal Jiří Datel Novotný na natáčení.