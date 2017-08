Rakousko a Erotikon. Marienbad Film Festival se nebojí experimentovat

Zahraničnímu experimentálnímu filmu patří sekce Cinema Excelsior, letos zaostřená na Rakousko. „Vedle děl legend jako jsou Peter Tscherkassky nebo Peter Kubelka, promítneme také díla mladší a střední generace autorů včetně devíti premiér. Velmi zajímavý tvůrce Björn Kämmerer, který své filmy uvádí stále na 35mm filmovém pásu, přijal naše pozvání do poroty české soutěže,“ doplnila programová ředitelka festivalu Tereza Cz Dvořáková.

Video of Marienbad Film Festival 2017 - Znělka 2/3

Přehlídku 29. srpna zahájil mimo jiné devítiminutový dokument o Mariánských Lázních z počátku dvacátých let. Následoval jeden z nejslavnějších filmových muzikálů Zpívání v dešti. Do Hollywoodu padesátých let se přehlídka vrátí i na závěr v sobotu 2. září. Zakončení bude opět muzikálové – obstará ho romantický snímek s Audrey Hepburnovou a Fredem Astairem Usměvavá tvář.