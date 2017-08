Slampoetři předvedli své umění

Vlastní text, žádné rekvizity a časový limit 3 minuty - to jsou základní pravidla slam poetry. Umělci se zaměřují především na to, co a jakým způsobem říkají. „Texty, které padnou v jednom městě od jednoho slamera, by se neměly opakovat. Takže každá exhibice je originál. Jeden z nejlepších českých slamerů řekl, že slam poetry je velká kapela o čtyřiceti lidech, která se pořád proměňuje, a proto je to tak zajímavé,“ uvedl k programu poetických večerů organizátor Tomáš Kůs.

V slam poetry se také soutěží. Do celostátního klání se může přihlásit kdokoliv, kdo má odvahu předstoupit před publikum a je přesvědčený, že zaujme. „Baví mě, že si na pódiu můžu dělat, co chci, že ze sebe můžu udělat totálního blázna - a lidé to berou. A také mě baví hra se slovy. Člověk hledá nové způsoby, jak vyjádřit svoje myšlenky,“ vysvětluje přitažlivost této improvizační disciplíny vicemistryně ČR ve slam poetry Ellen Makumbirofa.

Hlavním posuzovatelem výkonu soutěžícího je publikum, které může dávat během produkce hlasitě najevo svou nelibost nebo zaujetí.