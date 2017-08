Ani dokument skladatele Petra Kotíka nezkrotil

Petr Kotík stál u zrodu české hudební avantgardy 60. let. V Praze založil první soubor věnující se živé elektronice, po odchodu do New Yorku inicioval vznik orchestru S.E.M. Ensemble, s nímž debutoval v Carnegie Hall.

Hlavní aktér pustil štáb do soukromí, na zkoušky s orchestrem, do své newyorské pracovny i na koncerty. Vrací se do dětství, mluví o emigraci – a stále hodně pracuje. „Pouštěl nás k tomu, abychom mohli nahlédnout do procesu, což bylo klíčové,“ poznamenal režisér. „Moc jsem si jich nevšímal,“ dodává k natáčení Kotík. „Někdy jsem je dokonce vyhodil, to je i v dokumentu,“ přiznává.

Před ostravskou projekcí Česká hudební rada udělila Petru Kotíkovi cenu za vznik a organizaci Institutu nové a experimentální hudby i festivalu Ostravské dny.