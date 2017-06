Krištof Kintera vystavuje v Ostravě nejen pro fajnovou smetánku

Krištof Kintera na vernisáž do Ostravy přijet nemohl, rozmístění děl ale s galeristy konzultoval. Navštívit ostravskou instalaci má v plánu v červenci. „Pro vnímání jeho věcí je velmi důležité číst si jejich názvy,“ doporučuje návštěvníkům Jiří Švestka. Na jeho doporučení mohou dát na výstavě s názvem Something Small Is Getting Big do 3. září. Na polovinu září pak jednomu z nejvýraznějších českých umělců mladší generace chystá velkou výstavu pražská Galerie Rudolfinum.