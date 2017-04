Nejlepším malířem ve 3D je Tron. Umělci svedli bitvu ve virtuální realitě

Podobný souboj se v Česku konal vůbec poprvé. Umělci tudíž měli jen několik málo možností si práci v takovémto prostředí vyzkoušet. „Je to totálně odlišná práce. Je to vlastně sochařská práce, protože já jako malířka pracuju ve 2D, ale tohle je věc, kterou můžete obcházet, dostávat se do hloubky,“ popisuje malířka Lucie Jindrák Skřivánková.

Organizátoři chtěli pomocí turnaje přitáhnout pozornost veřejnosti k možné budoucnosti výtvarného umění. Výtvarníci k malování využili revoluční technologii Tilt Brush od Googlu. Umělec díky ní není omezen malířskou plochou, obyčejným tahem štětce, ani statičností barev. Veškerý prostor kolem něj se stává prostorem pro tvorbu.