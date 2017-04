Recenze: Operní Krakatit je výbuch, který dlouze a mocně rezonuje

Prvorepublikové sci-fi o humanitě

Výzvou, s níž se musel inscenační tým potýkat, je, že Kašlíkovo dílo z Vávrovy filmové předlohy přejímá princip na operní kus extrémně rychlých „střihů“, překotných přechodů děje mezi lokacemi. Jen začátek příběhu: Z lesa je Prokop na pokraji zhroucení dovezen do domu doktora Tomeše, kde omdlí a blouzní o setkání se svým bývalým spolužákem z fakulty, který jej po návštěvě baru odvádí do svého bytu. Tam Prokop usne, zdá se mu o zkoušce z trhavin, při čemž vyzradí chemické složení Krakatitu. To vše trvá odhadem deset minut a stejným tempem opera pokračuje asi hodinu a půl…

Střídání lokací přitom působí nenuceně, což je obdivuhodné. Inscenátoři si pomohli předtočenými projekcemi a výbornou prací s textiliemi chytře upomínajícími na Laternu magiku, v níž Kašlík také působil. Dynamická scéna Matěje Cibulky je skvostná, esteticky čistá, společně s elegantními kostýmy a funkční choreografií vytváří atmosféru plnou prvorepublikového sexappealu, z níž napínavá vědecko-fantastická linie příběhu vydatně čerpá.