Česko na sledované Eurovizi zastoupí jazzová Martina Bárta

Martina Bárta dlouhodobě žije v Berlíně a už tři roky vystupuje s německým jazzbandem 4 To The Bar. Kromě zpěvu hraje na lesní roh. V roce 2010 vyhrála televizní reality show Robin Hood - Cesta ke slávě a následně si v muzikálu Robin Hood zahrála hlavní ženskou roli Lady Mariany.

Velké dobrodružství

V současnosti Bárta ve studiu České televize na Kavčích horách natáčí klip pro píseň, se kterou za dva měsíce odletí do Kyjeva reprezentovat Českou republiku. „Moje očekávání jsou taková, že to bude jedno velké dobrodružství. Fakt moc se na to těším. Od teď až do května to bude poměrně dlouhá cesta, ale zajímavá,“ říká zpěvačka.