Umění jde na dračku. Český aukční trh loni přesáhl miliardu korun

Objem aukčního trhu loni poprvé od počátku devadesátých let přesáhl miliardu korun a činil 1,257 miliardy korun. K obratu domácích aukcí by bylo podle Mečkovského ještě třeba přičíst dalších čtvrt miliardy korun, která byla utracena za díla českých autorů v zahraničí. „Nevíme, kdo je kupoval, předpokládáme ale, že to jsou čeští sběratelé,“ uvedl.

Celkový růst se odrazil i na zvýšení průměrné ceny prodaných děl. Bez započítání milionových položek, které představují méně než dvě procenta všech prodejů, se průměrná cena loni zvýšila na 57 tisíc korun.

Obchodují se stále dražší položky, komentuje to Robert Mečkovský. Podle něj je dnes daleko jednodušší prodat obraz za několik set tisíc korun či milion než za několik desítek tisíc korun.

Rekordní Kupka

Celkový obrat českých aukcí oproti předchozímu roku narostl o 331 milionů korun, tedy o 36 procent. V uplynulých letech meziroční nárůst nikdy nepřekročil 100 milionů korun. O více než 300 milionů také loňský rok překonal dosud rekordní rok 2013, kdy obrat aukcí činil 943 milionů korun. Rok 2016 byl ale pro trh s uměním rekordní i z dalších aspektů.