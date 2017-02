Fotografie do minuty. Polaroid slaví sedmdesáté narozeniny

„Jeho původní myšlenkou bylo udělat takový fotoaparát, se kterým dokáže fotit úplně každý. To v té době bylo něco úplně nepředstavitelného, aby právě třeba jeho sedmiletá dcera dokázala fotit, vyvolat si film,“ dodává Michal Čáp z projektu PolaroidLove.

Land proto založil firmu Polaroid a 21. února 1947 představil první přístroj, který do minuty zobrazil právě vyfocený snímek. Na trh se tyto fotoaparáty dostaly v roce 1948. Původní přístroj vypadal jinak než dnešní polaroid. „Byl to takový zvláštní film, který vypadal jako dnešní svitek,“ přiblížil Čáp.

Hlavně nemávat

I současné polaroidy ale vyvolají fotografii do pár minut. „Závisí to na teplotě. Když je tepleji, tak je to rychlejší. Nemusí se s tím dělat už nic,“ potvrzuje Tomáš Nosek z PolaroidLove. Lidé by se snímkem hlavně neměli mávat. „To je zažité z televize, ze starších filmů, které se takhle vyvíjely. Ale tomu polaroidu to spíš vadí. Jak se s ním mává, tak se láme, takže by se měl nechat ležet,“ upozorňuje.

Původní filmy do polaroidu fungovaly na jiném principu. „Negativ a pozitiv byly přilepené k sobě a ve chvíli, kdy jste chtěli tu fotku vidět, tak jste je odlepili. Ale byly ještě vlhké, takže bylo potřeba s tím chvíli mávat, aby to uschnulo. Dnes s tím filmem už to potřeba není,“ vysvětlil Čáp.