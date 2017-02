Zprávy z Berlinale: Příběhy outsiderů převážily nad politikou

A proto možná dává festival zvítězit maďarskému filmu o dvou osamělých lidech, jejichž pracovním místem je krutý svět jatek. Finanční ředitel se zakouká do nové pracovnice na kontrolu kvality. Později vyjde najevo, že oba mívají nezávisle na sobě po nocích stejný sen, kde se oba promění v jelena a laňku a žijí v mírumilovném lese. Jak svůj sen proměnit ve skutečnost, když oba hrdinové už jsou svou samotou zasaženi až příliš?

Útěky do snového světa

Téměř stejně je na tom cena Křišťálový medvěd pro Pátou loď. Zde dívka z nefunkční rodiny ukradne dvojčata a se svým kamarádem ze sousedství si v zahradním domku vytvoří svůj svět a svou rodinu, po jaké touží. Na Berlinale tak došlo k zajímavé shodě pro oceněné filmy, kde si hlavní postavy vysní svůj přístav jistoty, který jim reálný svět neposkytuje. Je zvláštní, že stejný pocit mají jak porotci-děti, tak porotci-dospělí.

Do těchto nálad zapadá i oceněný finský film Druhá strana naděje (režie Aki Kaurismäki), třebaže je o uprchlících a na první pohled splňuje zadání politického filmu. Ve skutečnosti je to film v první řadě o outsiderech. Že tím hlavním outsiderem je uprchlík Khaled ze syrského Aleppa, je spíš provokativní absurdita v Kaurismäkově stylu. Když se Khaled řádně přihlásí o azyl ve Finsku a řádně projde povinnými procedurami, systém ho zcela absurdně pošle zpátky do Sýrie, zatímco všechny televizní obrazovky světa ukazují bombardované Aleppo a utrpení tamních lidí. Jemu nezbyde, než vzít svůj osud do svých rukou, a i když je to nelegální, zachránit se na ulici, kde mu naštěstí pomáhají další outsideři finské společnosti.