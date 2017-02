Otec ambientu Brian Eno vytvoří zvukovou instalaci pro Národní galerii

Enovy desky ambientní hudby inspirovaly start řady dalších experimentálních žánrů. Zároveň produkoval velmi úspěšná alba, třeba patrně nejznámější album kapely U2 The Joshua Tree.

Brian Eno ve své tvorbě navazuje na avantgardisty šedesátých let, kteří používali hudbu jako zvukovou kulisu doprovázející vystavené objekty nebo akce. S přítelem Robertem Frippem začal tvořit dlouhé skladby, které měly vytvářet neutrální zvukový doprovod pro určitá prostředí. Nejznámější je pravděpodobně Discreet Music z roku 1975 postavená na elektronicky zpomaleném barokním kánonu a určená pro domácí prostředí.

Video of Brian Eno • ‘The Ship’

Zvukovou instalaci The Ship (Loď) budou moci návštěvníci zažít a vnímat od 17. března do 10. září. Projekt bude vycházet z Enova loňského stejnojmenného alba spojeného s multikanálovou zvukovou instalací. Sám autor ho popisuje jako „hudební román“. Rozvolněná koláž příběhu je inspirována potopením Titaniku, první světovou válkou či náhodně vytrženými větami z e-mailů a vlastního neúspěšného psaní, to vše zremastrované algoritmickým textovým generátorem.