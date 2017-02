PODÍVEJTE SE: Winternitzova vila architekta Adolfa Loose zve návštěvníky

V roce 1943 vilu majitelům zabavili Němci a prodali ji Praze. Josef Winternitz a jeho syn zemřeli v plynové komoře hned po příjezdu do Osvětimi. Manželka s dcerou koncentrační tábor přežily, do rodinné vily se však už nikdy nepodívaly. Stát po válce nárok na vrácení domu uznal, podmínil ho však dědickou a milionářskou daní a zatížil exekucí. Žena, která se vrátila z lágru, neměla na vykoupení peníze.

Vila vystavuje rodinné vzpomínky a současné umění

Desítky let byla v domě mateřská školka, koncem devadesátých let dům restituovali potomci původního majitele, kteří ji zrekonstruovali. Obnovu vedl vnuk Josefa Winternitze Stanislav Cysař, který vloni zemřel. Výtvarný samouk se nyní do vily symbolicky vrátil díky svým obrazům. Historickou expozici doplňuje výstava současného umění.