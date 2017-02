Zprávy z Berlinale: Čechoslováky berlínská konkurence neodfoukne

Film Masaryk se představil jako snímek, který obstojí v konkurenci filmů na Berlinale. A to i díky hereckému výkonu Karla Rodena v roli Jana Masaryka. Karel Roden má sice do nízkého vzhledu a otylosti daleko, ale jeho herecký výkon je zaznamenáníhodný tím, jak dokázal vystihnout Masarykův vnitřní svět a jeho boj za ideje nového státu, který se dostává do velkého ohrožení. Pro mnohé české a slovenské diváky se tento po léta nedotknutelný ideál ukázal také jako člověk, který měl rád ženy a drogy.

Zahraniční diváci, nepoučení o československé historii, ale mohou být zmateni při prolínání tří časů, roků 1937, 1938 a 1939. Retrospektivy jsou někdy matoucí i pro českého diváka, který zná kontext Mnichovské dohody lépe. Poněkud nepřehledné navíc můžou být i postavy československých dějin jako prezident Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk nebo plukovník František Moravec.