Zprávy z Berlinale: Festival rozšiřuje prostor pro odlišnost

Festivalové soutěžní filmy ze zámoří přicházejí s něčím, s čím vybočují z linie tradičních festivalových příběhů. Japonsko-tchajwanský Pan Dlouhý (Mr. Long, režie Sabu) začíná jako krvavá gangsterka, ale než se divák stačí zorientovat, žánrově se změní v pohádku o ideální společnosti. Zabiják jménem Dlouhý má za úkol sprovodit ze světa japonského šéfa podsvětí. Věci se mu ale vymknou z rukou a sám bojuje o život. Nakonec se ocitne ve vybydleném předměstí, kde z něj místní komunita udělá proti jeho vůli kuchařského mistra poté, co zjistí, že výborně vaří. Kdo ale příliš vybočuje z norem, do společnosti nepatří.

Khaled naštěstí kolem sebe narazí na obyčejné lidi a ti mu pomůžou k útěku do podsvětí. Je to Kaurismäkiho filmová poetika, která mu přináší příznivé ohlasy především od jeho trvalých příznivců. Vyznění filmu zní, že normální lidé se uprchlíků neobávají a jsou ochotni pomoct. I když tou normálností v Kaurismäkiho příběhu je třeba šéf restaurace, který vypadá jak tajný agent z béčkových gangsterek z 50. let minulého století.

Podobně má problémy hrdinka chilského filmu Fantastická žena (Una Mujer Fantástica, režie Sebastián Lelio). Fantastická je mladá Marina, která upřímně miluje staršího muže. On zemře a ona čelí nátlakům jeho rodiny. Jednoduché to nemá i proto, že je přeoperovaná z muže na ženu. Marinu hraje transexuální herečka a zpěvačka Daniela Vega a v Berlíně podotkla, že nemůže v Santiagu žít tak, jak by chtěla, ale svůj prostor už si našla. Film i osobní případ samotné herečky ukazuje, že transexuálové to s přijetím ve společnosti nemají jednoduché, i když je západní kultura někdy až oslavuje. Berlinale se snaží svými filmy prostor pro odlišnost rozšířit.