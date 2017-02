Miloš Forman slaví 85. narozeniny. K filmu se dostal i díky obavám z vojny

Štěstí to ale bylo hlavně pro českou kinematografii. Na přelomu 50. a 60. let koupil Forman první kameru z východního Německa a potkal Miroslava Ondříčka, který se stal jeho dvorním kameramanem. Natočili spolu debut Konkurs, který byl podle Formana „nejamatérštějším filmem, který kdy na Barrandově vznikl.“

Pak už přišel první celovečerní film Černý Petr, který Formanovi vynesl hlavní cenu v Locarnu a taky první letenku do New Yorku. Polovina šedesátých let byla ve znamení Lásek jedné plavovlásky a s nimi přišla i první nominace na Oscara za zahraniční film.

V domku v New Yorku se zrodil scénář k prvnímu americkému filmu Taking Off (1971), který byl podle Formana propadák. Sám ho nazývá svým posledním českým filmem, který Američané nemohli pochopit, protože měl příliš otevřený konec. „Hrdinové se vrací ke své všednosti a prakticky se nijak neproměnili. Tradice americké kinematografie si žádala jinou katarzi, vítězného hrdinu,“ poznamenal kurátor Národního filmového archivu Věroslav Hába.

Film se ale hrál jen do doby, než do Prahy vjely sovětské tanky. Dalších dvacet let se nesměl promítat a Forman poté emirgroval. Do Spojených států přijel už v roce 1967 na pozvání Paramountu a jak sám tvrdí, stát se Američanem tehdy neměl v úmyslu. Pak ale přišla srpnová invaze.

V osmašedesátém míří ještě za vlády Alexandra Dubčeka do všech kin snímek Hoří, má panenko. Forman v něm obsadil do rolí hasičů skutečné požárníky z Vrchlabí, kteří mu potom pomohli i v boji proti cenzuře. Zástupci státního filmu měli ke snímku řadu výhrad, hasiči se ale Formana zastali a pravdivost řady historek použitých ve filmu osobně cenzorům potvrdili.

„Nejvíc si ho vážím za to, že se nenaštval, když Taking Off v Americe propadlo. Pro mě je to jeho nejlepší film. Jak není vztahovačný, ale je to milý a fajn člověk, tak si z toho vzal poučení, místo aby ho to znechutilo a vrátil se do Evropy,“ poznamenal filmový režisér a scénárista Petr Zelenka.

Forman si totiž právě díky tomto filmu uvědomil, že musí vstoupit do nové žánrové roviny. „Zjistil, že pokud chce uspět, tak to budou přepisy, adaptace literatury nebo divadelních her. Toho se držel a velmi uspěl,“ dodává Hába.

Oskarové kukačky

Impulsem pro další film byl v první polovině 70. let román od Kena Kaseyho, který přišel Formanovi poštou. Následný snímek Přelet nad kukaččím hnízdem mu přinesl nejen stovky milionů dolarů, ale také pět Oscarů včetně těch za nejlepší herecké výkony, režii i film roku.

Slavil i s filmovou adaptací hippies muzikálu Vlasy, který si zamiloval už deset let předtím. Vzpomíná, že film nakonec nic neprodělal, ale ani nevydělal. Přesto dodnes patří k těm, které údajně svým známým promítá nejčastěji.