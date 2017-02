Masaryk má premiéru na Berlinale a věří, že prorazí do světa

Na páteční premiéru v německé metropoli se Ševčík těší a věří, že účast na Berlinale může filmu otevřít cestu na zahraniční filmové trhy. Tématika mocností, které rozhodují o menších státech, aniž by se jich ptaly na názor, podle něj může rezonovat třeba v Polsku nebo pobaltských zemích.

Masaryk bude mít mezinárodní gala premiéru v hlavním programu v sekci Berlinale Special, která uvádí mimořádné kinematografické počiny nebo pocty světovým filmařským osobnostem. V loňském roce byly v rámci této sekce uvedeny například Pocta Alanu Rickmanovi (film Rozum a cit), Pocta Davidu Bowiemu (film Muž, který spadl na zemi), nebo snímek dokumentaristy Michaela Moorea Where to Invade Next.

Kamil Fila: Masaryk působí jako dobrá hollywoodská produkce

„Není to hlavní soutěž, která je nejprestižnější, ale samozřejmě jakékoliv uvedení na takovém festivalu je velmi významné pro celou českou kinematografii,“ domnívá se filmový publicista Kamil Fila.

Snímek Masaryk je podle Fily natočen tak profesionálně, až není poznat, že je český. „Působí to jako dobrá hollywoodská oscarová produkce,“ tvrdí filmový publicista. Sám režisér Ševčík prohlásil, že usiloval o to, aby jeho film byl evropsky chytrý a přitom americky poutavý.