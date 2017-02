Naše postele hoří. Australští rockeři Midnight Oil jedou na Colours

Po britských Jamiroquai, kteří nedávno ohlásili novou desku, zažije festival Colours of Ostrava další velký návrat. Jako součást světového turné vůbec poprvé v Česku vystoupí slavná australská kapela Midnight Oil. Skupina, která jedenáctkrát získala cenu Australian Recording Industry Association, se proslavila hity jako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart nebo Beds Are Burning, s nímž byla uvedena do americké Rock and Roll Hall of Fame.