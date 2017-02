V kontejneru s uprchlíky. Expozice zkoumá český Strach z neznámého

„Jedná se o změněnou podobu výstavy, která se loni uskutečnila v Bratislavě a zaměřuje se na střední a východní Evropu. Není tolik o tom, jak se cítí utečenci, kteří k nám dorazí, ale spíše o tom, jaký k nim má česká a slovenská společnost vztah. Pokoušíme se udělat z neznámého známé a zprostředkovat zkušenost s utečenci,“ říká kurátorka Lenka Kukurová.

Plovací zavinovačky

„Vystavující umělci a umělkyně nejsou odborníky na uprchlickou problematiku, nicméně vyjadřují svoje subjektivní pocity a názory a dostávají se do dialogu s názory publika,“ podotkla Kukurová. Pražské uvedení, které spolupořádá Goethe Institut, nabízí například exponát Kateřiny Šedé, který sestává z desítek záchranných vest pro děti do tří let. Dílo komiksové autorky tvořící pod jménem TOY_BOX zase kombinuje portréty uprchlíků s vulgárními reakcemi části české veřejnosti.