Recenze: Esejista Orwell se nebál jít proti Gándhímu ani proudu

Oba Orwellovy nejslavnější romány charakterizoval autorův bystrý analytický úsudek, schopný jít k jádru věci, a nejen to – zároveň vyvozovat z takto odhalených fakt další logická tvrzení. O tom, že se této své schopnosti Orwell nevzdává ani při psaní esejů a publicistických textů, jsme se již měli možnost přesvědčit v předcházejících třech svazcích esejů. Platí to i pro recenzovaný díl.

Eseje v něm obsažené pocházejí z let 1947 až 1949, z doby, kdy byl Orwell již plně etablovaný na literární scéně. Stejně jasné byly i jeho názory. Ve svých textech se zabývá, a to zcela pochopitelně, politikou, stále aktuální je tak zamyšlení z roku 1947 Burnhamův pohled na současný světový zápas, inspirované knihou Jamese Burnhama o křehké rovnováze ve světě a všem, co by se také mohlo stát.

Proti Gándhímu i Tolstému

Orwell zde rozebírá jak pozici Spojených států, tak Sovětského svazu, zvažuje pro a proti, přemýšlí o dalším uspořádání Evropy. Zajímavé je také zamyšlení nad Gándhím, kdy se nebojí jít proti tehdy již zavedené představě svatého muže. Podobně, a to docela ostře, se strefuje do idolu existencialistů Jeana-Paula Sartra a jeho knihy Portrét antisemity, usvědčuje jej totiž ze značné povrchnosti.