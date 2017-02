Adele královnou Grammy, získala pět cen

Posmrtné pocty se během ceremoniálu dočkal třeba Prince, jehož píseň Let's go crazy zazpíval Bruno Mars. Samotná hlavní hvězda večera Adele věnovala sestřih písní Georgi Michaelovi. To se napoprvé nepovedlo podle jejích představ, svůj zpěv tedy zastavila a požádala o hudbu ještě jednou, za což se jí dostalo bouřlivého potlesku.

Nominovanou českou operní zpěvačku Magdalenu Koženou nakonec akademie neocenila. Přesto se český hudebník o udílení cen otřel. Za nejlepší jazzové album Take Me To The Alley totiž akademie ocenila hudebníka Gregoryho Portera, který při natáčení spolupracoval s českým jazzovým klávesistou Ondřejem Pivcem.

„Je to samozřejmě obrovská pocta. Znamenat to pro mě bude na tento rok víc práce, protože už mi volal Gregoryho management a protáhli mi šňůru s ním o měsíc,“ řekl České televizi hudebník, který si podle svých slov asi ještě ani plně neuvědomuje důsledky. Slavnostní ceremoniál sledoval. „Málem jsem se pobryndal, protože jsem do sebe zrovna něco ládoval, když vyhlašovali nejlepší vokální jazzové album,“ dodal s úsměvem.