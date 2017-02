Recenze: Poprask v opeře sází na rozkroky a zesměšňování zpěvu

Kromě rubu rozkrokální dimenze má inscenace ještě líc toaletního humoru. Proto je do pravého zadního rohu vedle žebřin situována ona místnost, jíž je nejkomičtěji využito, když z ní vyběhne Josef Moravec ztvárňující německého operního tenora Guglielma vleka za sebou toaletní papír. Jeho role, založená na třeskutých národnostních stereotypech, je dokonce okořeněna o jedno peprné „Scheiße“.

Na postavě šišlajícího tenoristy s germánským akcentem lze doložit i rozvinutou propracovanost hudebního vtipu. Moravcova parodie belcanta, kdy v árii v druhém dějství úmyslně zkazí nejvyšší tón, je nápadem tak neočekávatelným a šokujícím, že nevadí, že tentýž fór předvedou snad všichni zpěváci na jevišti. Jediný, kdo srandu kazí, je Kateřina Kněžíková, která coby primadona Daria zpívá čistě a z jejího hrdla zazní i skutečné belcanto.

Ukaž prsa, Agato!

Vpravdě okouzlující jsou travestitní herecké schopnosti Marka Gurbaľa, který ztvárnil matku Agatu, jíž Donizetti předepsal mužského protagonistu. Agata se snaží přesvědčit autora opery, aby složil rondo pro její dceru, a nakonec sama začne zpívat, a dokonce i baletit, což panu Gurbaľovi nejde a je to nesmírně legrační. Také ukazuje prsa. Vzhledem k druhořadému významu umění zpěvu pro tuto roli by nebylo od věci zamyslet se, zda do ní neobsadit Richarda Genzera, který má s parodováním operních pěvkyň a baletek bohaté zkušenosti.

Ostatně, humor ve stylu nováckého pořadu Tele tele by se dal ve Stavovském divadle krájet a prodávat do zkostnatělejších operních domů. Zřejmě si to uvědomili i tvůrci inscenace, neboť na tělocvičnou kozu nechali v druhém dějství napsat slovo „skála“. Agata smaže čárku nad „a“ a připíše „la“, čímž je dokonán vtip otřásající samotné základy lidského pojmového uvažování. V Miláně by Vizváryho inscenaci mohli uvést při slavnostním zahájení příští sezony namísto plánovaného Chéniera s Netrebko.