Slovanská epopej odlétá do Japonska. Riziko je obrovské, varuje restaurátor

Přesný čas odletu epopeje organizátoři nechtějí sdělit, protože to prý vylučují podmínky pojistné smlouvy. Vysokou pojistku hradí tradičně vypůjčitel uměleckých děl. Obrazy bude přepravovat specializovaná firma Kunsttrans Praha v doprovodu restaurátora.

„Přesun zajišťují odborné transportní firmy, které jsou specializované na přepravu uměleckých děl, jedna na české a druhá na japonské straně,“ uvedla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková.

Slavná plátna se do beden vkládala v prostředí, kde byla dlouhodobě vystavena. Teprve po 24 hodinách aklimatizace v bednách se vydají na cestu. Po celou dobu uložení pláten v bednách se stálým klimatem budou jejich vnitřní prostředí monitorovat přístroje. Kunsttrans pro přepravu Slovanské epopeje nechal vyrobit speciální bedny s tepelně-izolační vrstvou, která zajišťuje regulaci vlhkosti.

Část odborníků varuje: Přesun může plátna poškodit

Kritici cestování obrazů upozorňují, že by epopej mohla být poškozena. Podle části odborníků se smotáváním a rozmotáváním při převozu plátna ničí. Problémem mohou být také rozdílné klimatické podmínky. „Rizika jsou obrovská. Je to nesvéprávné rozhodnutí. Každý odborník, který se restaurováním zabývá, tak je z toho konsternovaný,“ tvrdí Karel Stretti, vedoucí ateliéru restaurování AVU.

Ředitelka Galerie hlavního města Prahy ale přesun obrazů hájí. „Alfons Mucha celou epopej namaloval na silné plátnoví, které bylo používáno jako plachtoví. A namaloval ji technikou, která takové zacházení hravě snáší,“ uvedla Magdalena Juříková.

Proti zapůjčení epopeje do Asie bojuje také vnuk Alfonse Muchy

Zápůjčku do Asie neohrozil ani soud s vnukem Alfonse Muchy, který zpochybnil vlastnické právo hlavního města. „Dědeček daroval absolutně jasně epopej přes Prahu národu, a ne aby se vyvážela někam do ciziny,“ uvedl John Mucha. Výstavu v Japonsku, která začne 8. března, povolili památkáři ministerstva kultury. Záměrem Prahy je obrazy poslat ještě do Číny, tato cesta ale zatím povolení nezískala.